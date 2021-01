(Agenzia Vista) Roma, 15 gennaio 2021 Crisi di Governo, Di Maio (IV): “Noi ci siamo se c’è volontà di ragionare su nostre proposte” “Una fase da cui noi siamo convinti si possa uscire con una soluzione migliorativa rispetto al precedente, se c’è la voglia di ragionare delle cose concrete che abbiamo posto: più soldi in sanità, aiuti più concreti ed efficaci a famiglie e imprese, un piano serio di rilancio del Paese che guardi ai prossimi anni e non alla prossima giornata o al prossimo sondaggio”. Così Marco Di Maio (Italia Viva) in una dichiarazione in Piazza Montecitorio sulla crisi di Governo aperta dalla dimissione dei ministri di Italia Viva. Ha infine aggiunto: “Se c’è questa volontà noi ci siamo”. Durata: 00_33 Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev