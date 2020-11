(Agenzia Vista) Bari, 3 novembre Decaro: “Imbecilli e canaglie dietro assembramenti di halloween e feste in autogrill” “Per fortuna non ci sono state feste per halloween a parte il solito gruppo di imbecilli, che come ogni anno hanno scassato gli autobus con mazze e pietre. Siccome sono scemi hanno lasciato tracce su Instagram e sono stati identificati. Così come le simpatiche canaglie di turno: la famiglia che ha organizzato una festa per 14 persone in autogrill” queste le parole del sindaco di Bari e presidente dell’Anci Antonio Decaro in un video trasmesso sul suo profilo Facebook. / Facebook Antonio Decaro Durata: 01_36 Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev agenziavista.it