(Agenzia Vista) Roma, 11 giugno 2020 Delrio: "Dopo Family act via libera all'assegno unico" “Importante approvare in cdm oggi il Family Act e la settimana prossima in commissione l’assegno unico. Appena approvata la delega dobbiamo correre a fare il decreto legge attuativo dell’assegno unico. Abbiamo lavorato bene con la ministra Bonetti, siamo soddisfatti” queste le parole di Graziano Delrio, riguardo agli Stati Generali, dopo l’incontro di Italia Viva con il presidente del Consiglio Giuseppe Conte a Palazzo Chigi. Fonte Vista / Alexander Jakhnagiev