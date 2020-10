(Agenzia Vista) Roma, 27 ottobre 2020 Dl ristori, Conte: "5mld per categorie penalizzate. Da metà novembre su conti correnti" Il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, il ministro dell'Economia, Roberto Gualtieri, e il ministro dello Sviluppo economico, Stefano Patuanelli, in conferenza stampa a Palazzo Chigi per illustrare il "Decreto Ristori", approvato dal Consiglio dei Ministri n.69. Così il presidente Conte durante il suo intervento: "Confidiamo che già a metà novembre chi aveva già aderito al primo contributo del decreto Rilancio potrà avere i fondi direttamente sul conto corrente, quindi tutti gli altri". / Chigi Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev