(Agenzia Vista) Roma, 27 ottobre 2020 Dl Ristori, Conte: "Mini patrimoniale? Non introduciamo nuove tasse" "Noi non introduciamo nessuna tassa, stiamo facendo uno sforzo incredibile. Questo è un grande risultato. Stiamo lavorando per non introdurre nuove tasse. Vogliamo la pace sociale, con una politica ridistributiva". Così il premier Giuseppe Conte, nel corso della conferenza stampa per la presentazione del Dl Ristori, ha risposto ad una domanda sull'ipotesi di introdurre una mini patrimoniale. 02_12 Palazzo Chigi Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev