(Agenzia Vista) Roma, 08 luglio 2020 Dl semplificazioni, Rixi (Lega) scatola vuota, manca visione complessiva “Il dl Semplificazioni è l’ennesima scatola vuota per confondere le acque e non decidere. Le opere ferroviarie e di quelle stradali erano già contenute nello Sblocca Cantieri che avevamo approvato con il governo gialloverde: in questi mesi non si è fatto nulla. Basterebbe che il governo sbloccasse i Pef, piani economici finanziari dei gestori autostradali e di Anas per avviare 15 miliardi di euro di opere. Invece si preferisce produrre slides per un decreto che non ha raggiunto neppure l’accordo nella maggioranza, visto che è salvo intese”. Lo dichiara il deputato della Lega Edoardo Rixi / courtesy PrimoCanale Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev