Draghi: in arrivo provvedimento per sanitari non vaccinati

Milano, 26 mar. (askanews) - Il presidente del Consiglio Mario Draghi ha annunciato che il governo intende intervenire contro gli operatori sanitari che rifiutano di vaccinarsi."Non va assolutamente bene che gli operatori non vaccinati siano a contatto con i malati, la ministra Cartabia sta preparando un provvedimento a riguardo, la forma, come si esplica, come saranno le sanzioni, è tutto da vedere", ha detto nel corso della conferenza stampa presso la sala polifuzionale della Presidenza.Il ministro della salute Roberto Speranza ha aggunto che si tratta comunque di una "quota residuale" dei sanitari che hanno aderito alla vaccinazione per la "stragrande maggioranza".