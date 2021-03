(Agenzia Vista) Roma, 10 marzo 2021 Draghi: "Se Pa non funziona, società più ingiusta" "Se la Pa funziona la società funziona, e se non funziona la società diventa più fragile e più ingiusta. Questo è sempre vero e con la pandemia è ancora più vero". Così il presidente del Consiglio Mario Draghi intervenendo alla firma del patto per l'innovazione del lavoro pubblico e la coesione sociale. Palazzo Chigi Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev