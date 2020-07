(Agenzia Vista) Toscana, 24 luglio 2020 Elezioni, Salvini: "Per la prima volta in Toscana c'è una partita aperta" "Come segretario della Lega, ho l'orgoglio di dire che per la prima volta nella storia delle elezioni regionali in Toscana finalmente c'è una partita aperta, perché il centrodestra in passato è sempre andato diviso e il centrosinistra vinceva prima ancora di cominciare. Stavolta, per la prima volta, c'è una squadra compatta con un candidato che ha fatto il sindaco, a differenza dell'altro signore che è in politica da 50 anni e non ha mai fatto il sindaco neanche di un paesello". Lo ha detto il segretario della Lega, Matteo Salvini, a Calenzano (Firenze) per un'iniziativa a sostegno della candidata del centrodestra alla presidenza della Toscana, Susanna Ceccardi. Facebook Salvini Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev