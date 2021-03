Fico: “Accordo con Crui per tirocini a Montecitorio ottima notizia per Camera e per studenti”

(Agenzia Vista) Roma, 11 marzo Fico: “Accordo con Crui per tirocini a Montecitorio ottima notizia per la Camera e per gli studenti” “Una convenzione molto importante per la Camera fatta con la Conferenza dei rettori delle università italiane in modo che tutti gli studenti universitari possano venire alla Camera a fare un tirocinio. Il tutto a beneficio degli studenti e delle istituzioni che possono diventare così più aperte. Una notizia molto buona per le università e per l’Istituzione” le parole del presidente della Camera dei Deputati Roberto Fico in un’intervista esclusiva dell’Agenzia Vista. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev