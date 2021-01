(Agenzia Vista) Roma, 18 gennaio 2021 Fornaro (LeU): “Due giorni in cui ogni parlamentare deve assumersi le sue responsabilità” “Due giornate in cui ogni parlamentare, prima ancora di ogni partito, deve assumersi le sue responsabilità”. Così il deputato di liberi e Uguali Federico Fornaro, in una dichiarazione in Piazza Montecitorio prima del discorso di Conte alla Camera sulla crisi di Governo. Durata: 01_21 Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev