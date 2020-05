Fratelli di Crozza: Zaia spiega perchè lo stato del Veneto può aprire le discoteche

Maurizio Crozza per la prima volta veste i panni del Governatore del Veneto Luca Zaia e sulla riapertura delle discoteche e dei cinema afferma: “Sa perché noi possiamo riaprire dopo 116 giorni di contagio? Per l’igiene che abbiamo noi nello Stato del Veneto. È un fatto culturale che abbiamo di lavarsi, farsi la doccia, pulirsi le mani con lo Swiffer, i denti con l’Anitra Wc. Noi facciamo la doccia, ci asciughiamo e subito la rifacciamo perché abbiam toccato l’asciugamano. Qui in Veneto c’è gente che non esce dal bagno da vent’anni. È proprio un fatto culturale ma anche il mangiare, il frigorifero, il tonno… che uno dice: cosa c’entra il frigorifero e il tonno? In Cina abbiamo visto tutti che mangiano i topi vivi… è per quello che hanno avuto il Covid. Ragionateci un po’ sopra. Noi in Veneto mangiamo le schie… va che belli… i gamberetti della laguna”