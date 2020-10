(Agenzia Vista) Roma, 06 ottobre 2020 Giro d'Italia, in campo anche la Polizia Stradale, scorterà i ciclisti in 21 tappe La Polizia stradale al Giro d'Italia 2020 scorterà i ciclisti in 21 tappe che attraverseranno l'Italia da Sud a Nord in 46 province per circa 3500 km, per la sicurezza di ciclisti e appassionati. Polizia di Stato Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev