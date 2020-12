(Agenzia Vista) Roma, 14 dicembre 2020 Governo, Marcucci: "Verifica utile, con Conte non parleremo rimpasto" "Mi sembra un passaggio importante e utile, la maggioranza non può permettersi di sbagliare". Queste le parole del capogruppo del Pd al Senato, Andrea Marcucci, arrivando a Palazzo Chigi per l'incontro tra la il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, e la delegazione del Pd. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev