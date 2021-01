(Agenzia Vista), Roma 10 gennaio 2021 Guarda (Verdi): “Next Generation Eu sia speso per salute, ambiente, impresa sostenibile” “Dopo il taglio di 5 miliardi dei fondi del Recovery Fund destinati alla riconversione ecologica, per cui anche al sostegno delle imprese su cui oggi noi giovani puntiamo per garantire il nostro futuro, vogliamo sapere come verranno spesi i fondi Next Generation Eu. Vogliamo sapere se davvero verranno spesi per tutelare la nostra salute oggi, il nostro ambiente oggi, e la nostra capacità imprenditoriale per rispondere alle sfide d’oggi e del futuro”. Così Cristina Guarda (Verdi) in una dichiarazione sull’uso dei fondi europei nell’ottica della riconversione ecologica. Durata: 00_30 Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev