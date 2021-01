L'ultimo atto di Trump: grazia 73 persone fra cui Steve Bannon

Milano, 20 gen. (askanews) - Nel suo ultimo giorno alla Casa Bianca, Donald Trump ha concesso la grazia a 73 persone e ha commutato la pena di altre 70. Un atto di clemenza tradizionalmente esercitato dai presidenti alla fine del mandato, ma in questo caso i molti nomi legati all'amministrazione Trump fanno discutere. Soprattutto l'ex consigliere di Trump Steve Bannon che era accusato di frode per la raccolta fondi di oltre un milione di dollari, "We build the wall", per finanziare il muro al confine col Messico. Regista della campagna elettorale di Trump, a lui vicinissimo, è stato poi allontanato dalla Casa Bianca per screzi proprio con il presidente.Oltre a lui graziati Elliott Broidy, uno dei più grandi finanziatori della campagna elettorale di Trump e il rapper Lil Wayne, accusato di possesso illegale di armi.Si era parlato anche della possibilità, mai accaduta prima, che Trump graziasse se stesso, una grazia preventiva per eventuali indagini future, ma alla fine non è accaduto.