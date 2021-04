La pioggia non ferma i manifestanti “Io Apro”. Le tensioni con la polizia a un passo da Montecitorio

(Agenzia Vista) Roma, 12 aprile 2021 La pioggia non ferma i manifestanti di “Io Apro”. Le tensioni con la polizia a un passo da Montecitorio Tensioni tra manifestanti e Forze dell’ordine alla manifestazione “Io Apro”. La protesta partita con alcuni scontri a Piazza San Silvestro si è spostata in Piazza del Parlamento, di fronte all’ingresso sul retro della Camera dei Deputati, per poi finire in Piazza del Popolo. Ecco il racconto delle tensioni tra manifestanti e polizia. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev