(Agenzia Vista) Roma, 17 dicembre Liberati i pescatori sequestrati in Libia, Salvini: “Operazione a rischio per colpa di Casalino” “Non vorrei che un’operazione a cui lavoravano da settimane i nostri servizi di sicurezza sia messa in pericolo a causa della smania comunicazione di qualcuno che decide cosa deve dire il premier, ogni riferimento a Casalino è puramente casuale e voluto. È inoltre vergognoso che perfino sui giornali si legga che l’oggetto del rimpasto siano le nomine dei vertici dei servizi segreti” Durata: 01_57 Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev