Milano, 29 giu. (askanews) - La nascita di un Panda è sempre una festa, soprattutto in oriente. Lo Zoo di Taipei ha celebrato la nascita di un cucciolo femmina nato grazie all'inseminazione artificiale. I genitori sono i panda Yuan Yuan e Tuan Tuan, due esemplari che sono divenuti l'attrazione principale dello zoo taiwanese, anche perché sono un dono di Pechino all'isola in segno di riavvicinamento diplomatico tra i due Paesi. Il cucciolo, che ancora non ha un nome, pesa 186 grammi.