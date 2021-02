M5s, Giarrusso: se ci spacchiamo, diventiamo più deboli

Roma, 18 feb. (askanews) - "Io penso che abbiamo ottenuto tanto come M5s grazie al fatto di essere una forza unitaria che ha cambiato la politica italiana, con alcune riforme fatte che attendevamo da anni. Li abbiamo ottenuti come forza unitaria. Se ci spacchiamo, non solo diventiamo più deboli ma rischiamo di darla vinta a chi ha voluto questa crisi. Renzi voleva togliere luce a Conte e spaccare il movimento. Faccio un appello all'unità e all'intelligenza politica, sennò la diamo vinta a chi ha giocato a spaccarci". Lo ha affermato l'europarlamentare del M5s, Dino Giarrusso, commentando l'espulsione dei 15 senatori pentastellati che hanno votato no alla fiducia al governo Draghi.