(Agenzia Vista) Roma, 19 marzo Magrini (Aifa): “Trombosi rarissime e non legate a vaccino. No a trattamenti prima o dopo dose” “Non c’è motivo per fare né trattamenti preventivi né post-vaccinali per prevenire eventi rarissimi e la cui correlazione con il vaccino non è dimostrata” lo ha detto il Direttore generale dell’Agenzia italiana del farmaco Nicola Magrini sui casi di tromboembolia che hanno portato alla sospensione del vaccino Astrazeneca per tre giorni. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev