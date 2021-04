(Agenzia Vista) Roma, 2 aprile “Ci sono provvedimenti per affrontare la pandemia che sono stati reiterati dal Governo Draghi, cosa che non ci aspettavamo. Per fare le stesse cose di Conte ci tenevamo Conte e non c’era bisogno di scomodare Draghi” sono le parole della leader di Fratelli d’Italia Giorgia Meloni a margine della conferenza stampa alla sede del partito sulle nuove regole bancarie europee. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev