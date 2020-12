(Agenzia Vista) Roma, 10 dicembre 2020 Mes, Di Maio: "Non lo utilizzeremo, strumento pericoloso. Abbiamo votato per riformarlo" "Ieri in aula non si è votato per l'accesso al Mes, che è uno strumento pericoloso e non serve all'Italia, e finché il M5S starà in parlamento non sarà mai usato". Lo ha detto il ministro degli Affari Esteri, Luigi Di Maio, nel corso di una diretta Facebook. 01_35 Facebook Di Maio Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev