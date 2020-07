(Agenzia Vista) Milano, 07 luglio 2020 Mes, Fontana valutiamo se UE esclude condizioni "Il Mes non procura risorse aggiuntive per la Lombardia: sostituisce risorse statali con risorse europee. L'unico vantaggio puo' essere quello del costo degli interessi che e' inferiore, inferiore certamente ma valutiamo quali sono le conseguenze che possono derivare nei rapporti con l'Unione europea. E' chiaro che se non c'e' proprio nessuna condizione si puo' valutare positivamente ma non sono delle risorse aggiuntive" così il Presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana a margine di un evento a Palazzo Lombardia. / fonte Lombardia Notizie Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev