Migliaia di persone in piazza contro l'aborto a Zagabria

Zagabria, 29 mag. (askanews) - Migliaia di croati hanno preso parte ad una manifestazione contro l'aborto nella capitale Zagabria. La manifestazione "Unborn Lives Matter Too" in Croazia è stata organizzata da gruppi cattolici e conservatori, è il sesto anno che la manifestazione va in scena. Secondo una legge che risale al 1978, quando la Croazia era ancora parte della Jugoslavia comunista, l'aborto è legale fino alla decima settimana di gravidanza. Gli attivisti per i diritti umani dicono che il diritto alla riproduzione è fortemente minacciato. Circa il 90% della popolazione della Croazia che conta 4.2 milioni di abitanti è cattolica.