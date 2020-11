(Agenzia Vista) Roma, 09 novembre 2020 Migranti, Fedriga: "Oltre 4500 arrivi, numeri impegnativi per Friuli Venezia Giulia" "Abbiamo avuto a gennaio-febbraio e marzo una riduzione degli ingressi ma a partire da aprile c'è stato un aumento. Parliamo di un totale di 9935 rintracci e 4535 arrivi, dati aggiornati al 18 ottobre. Sono numeri molto consistenti se parametrati ad una popolazione di 1 milione e 200mila abitanti. Le riammissioni sono state 1321 e le espulsioni 1124. Sono numeri impegnativi che ci fanno vivere una situazione di costante allarme". Lo ha detto il presidente del Friuli Venezia Giulia Massimiliano Fedriga in audizione in commissione Affari costituzionali della Camera nell'ambito dell'esame del disegno di legge recante disposizioni urgenti in materia di immigrazione, protezione internazionale e complementare. 01_31 Camera webtv Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev