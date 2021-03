(Agenzia Vista) Roma, 23 marzo Nasce l’intergruppo “Longevità”, Taverna (M5S): “14 miloni di over 85. Prendiamocene cura” “La creazione dell’intergruppo e due proposte di legge per affrontare una tema centrale per il rilancio: ci sono 14 milioni di over 85 nel Paese. Proponiamo una nuova visione socioeconomica di cura dei nostri anziani che da oggi in poi chiameremo i longevi” sono le parole della senatrice del Movimento 5 Stelle Paola Taverna a margine della conferenza stampa di presentazione del nuovo intergruppo “Longevità – Prospettive socioeconomiche”. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev