(Agenzia Vista) Milano, 23 Gennaio 2021 “Non ci basta”, la manifestazione degli ombrelli fucsia a Milano per parità di genere. Le immagini In piazza san Fedele a Milano il gruppo “Il giusto mezzo” ha organizzato una manifestazione per manifestare contro gli scarsi fondi del Recovery fund che sono destinati alla parità di genere. La manifestazione era colorata di fucsia, con ombrelli e cartelloni per ribadire la necessità di ridurre il gender gap. Le immagini Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev