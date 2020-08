(Agenzia Vista) Ginevra, 10 agosto 2020 Oms agli abitanti di Beirut Siamo con voi e continueremo a sostenervi "Agli abitanti di Beirut, ai sanitari e agli operatori dell'emergenza voglio dire: i nostri pensieri sono con voi e continueremo a sostenervi". Così il direttore generale dell'Organizzazione mondiale della sanità, Tedros Adhanom Ghebreyesus, che in conferenza stampa a Ginevra ha voluto ricordare l'esplosione di martedì in Libano. WHO Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev