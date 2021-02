(Agenzia Vista) Roma, 11 febbraio 2021 Paragone su addio Di Battista a M5S: “Scelta sofferta che rispecchia sua generosità” 11-02-21 “È una scelta che non ha bisogno di commenti è una scelta che non solo si rispetta, ma rispecchia quella che è la generosità di Alessandro. Quindi è una scelta che so profondamente sofferta, so che è una scelta che gli arriva dal cuore. È una scelta che lo rende - come sempre ho detto tante volte - per alcuni versi unico. Alessandro ha le sue idee, le vuole esprimere liberamente e nel video sta dicendo una cosa importante. Sta dicendo: io ho sopportato tanto, ho mandato giù tanto anche quando non ero d'accordo”. Così il senatore Gianluigi Paragone commentando l’addio di Di Battista al Movimento 5 Stelle in un video in diretta su Facebook. Paragone ha poi aggiunto: “Alessandro è un pezzo della storia del Movimento 5 Stelle, però stavolta ha detto basta, io un'ammucchiata del genere non riesco proprio a mandarla giù, non riesco a sentirla nelle mie corde e credo che il sottinteso sia: mi dà profondamente fastidio - forse è un po' l'irritazione - a vedere che il movimento qui ha dedicato insieme a tantissime persone ha dedicato tempo, energia passione, rabbia possa essere parte di una grande ammucchiata”. / Facebook Gianluigi Paragone Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev