(Agenzia Vista) Bruxelles, 24 febbraio 2021 Piattaforme digitali, Schmit (Comm. UE): “I posti di lavoro devono essere di qualità” 24-02-21 “Siamo molto favorevoli alla promozione e allo sviluppo dell'economia digitale perché è qualcosa che è molto legato allo sviluppo della tecnologia. Vediamo anche che ci sono molte buone opportunità - opportunità di lavoro, e c'è una forte domanda anche da parte dei consumatori”. Così il Commissario europeo per il Lavoro Nicolas Schmit in conferenza stampa a Bruxelles, in merito alla prima fase di consultazione delle parti sociali europee sulle possibili azioni per affrontare le sfide legate alle condizioni di lavoro delle piattaforme online. Il Commissario ha poi aggiunto: “Allo stesso tempo, dobbiamo anche garantire che questa nuova economia non si sviluppi al di fuori dei valori, delle norme, dei nostri quadri giuridici - comprese le regole sociali e le leggi sul lavoro - che sono state stabilite e che garantiscono che, in ultima analisi, i posti di lavoro devono essere di qualità. E le persone che hanno un lavoro devono anche beneficiare di garanzie sociali e di protezione sociale. Quindi non si tratta di sviluppare condizioni di lavoro precarie, ma di promuovere buoni posti di lavoro”. / EbS / European Union 2021 Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev