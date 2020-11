(Agenzia Vista) Genova, 11 novembre 2020 Ponte di Genova, arrestati manager e ex vertici di Autostrade Svolta nell’inchiesta sul crollo del Ponte Morandi per la Guardia di Finanza di Genova. Eseguiti 3 arresti e 3 misure interdittive. Attentato alla sicurezza dei trasporti e frode nelle pubbliche forniture i reati contestati a 6 tra ex e attuali top manager di Autostrade per l’Italia. / Guardia di Finanza Durata: 00_58 Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev