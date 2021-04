Proteste ristoratori, D’Incà: “Vicini a cittadini che soffrono. Presto il decreto imprese”

Agenzia Vista) Roma, 14 aprile 2021 “Siamo vicini alle persone che soffrono nel nostro Paese. Per questo stiamo varando un nuovo scostamento di bilancio di 40 miliardi e un decreto imprese per sostenere i nostri concittadini” lo ha detto il ministro per i Rapporti con il Parlamento Federico D’Incà. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev