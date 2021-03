(Agenzia Vista) Roma, 16 marzo Rapimento Moro, l’arrivo di Mattarella in Via Fani a Roma per il 43esimo anniversario Quarantatré anni fa veniva rapito Aldo Moro e uccisi i membri della sua scorta dalle Brigate Rosse. Sul luogo del fatto in Via Fani a Roma si è celebrato l’anniversario con il presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Ecco il suo arrivo. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev