(Agenzia Vista) Roma, 08 marzo 2021 Recovery, Draghi: “Tra criteri anche contributo parità genere, opportunità straordinaria” "Oggi, per le vittime dei troppi femminicidi e anche come reazione prodotta dalla pandemia, sembra formarsi una nuova consapevolezza che trova un'opportunità straordinaria nel programma NextGeneration EU per diventare realtà nell'azione di governo, del mio governo. Tra i vari criteri che verranno usati per valutare i progetti del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza ci sarà anche il loro contributo alla parità di genere. È con questo spirito di fiducia nel nostro, nel vostro, futuro e con l'impegno di questo governo a conquistarsela, che vi auguro buon 8 marzo". Così il premier Mario Draghi, intervenendo alla Conferenza 'Verso una Strategia Nazionale sulla parità di genere. Ministero Pari opportunità Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev