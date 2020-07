(Agenzia Vista) Milano, 20 luglio 2020 Recovery Fund, Meloni “ Se Conte gioca in attacco in Ue ci troverà al suo fianco” Le parole della leader di Fratelli D’Italia, Giorgia Meloni a margine della presentazione per il candidato sindaco alle comunali di Segrate. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev