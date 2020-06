(Agenzia Vista) Bruxelles, 19 giugno 2020 Recovery Fund, Michel: "Emerse convergenze ma non sottovalutare difficoltà" "E’ stata la prima occasione per discutere, a livello di leader, della proposta messa sul tavolo dalla commissione sul quadro finanziario pluriennale e il Recovery Fund. E’ stata un’occasione per osservare che tra i diversi poli è emerso un consenso, il che è molto positivo. Allo stesso tempo però non dobbiamo sottovalutare le difficoltà e su diversi argomenti abbiamo visto che è necessario continuare a discutere." Queste le parole del Presidente del Consiglio Ue, Charles Michel, nel corso della conferenza stampa al termine del Consiglio europeo. / Ebs Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev