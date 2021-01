(Agenzia Vista) Roma, 02 gennaio 2021 Recovery, Lupi: "No distrazioni, serve utilizzare al meglio i 209 miliardi, ma maggioranza litiga" "Non sono ammesse distrazioni, bisogna lavorare insieme per utilizzare al meglio i 209 miliardi dell'Europa. Mentre il presidente Mattarella ci richiama a questo, la maggioranza litiga". Lo ha detto Maurizio Lupi in una dichiarazione. 00_13 Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev