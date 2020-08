(Agenzia Vista) Macerata, 06 agosto 2020 Salvini: "Ho sbirciato sondaggio, centrodestra in vantaggio, Lega prima" "Ho intravisto un sondaggio bello, noi non abbiamo soldi per farli, ma ho sbirciato. Ho visto il centrodestra in grande vantaggio e Lega primo partito nelle Marche". Lo dice Matteo Salvini, parlando in piazza a Macerata. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev