(Agenzia Vista) Roma, 29 settembre 2020 Sanità, Parente (ItaliaViva): "Utilizzare risorse Mes e mettere in sicurezza salute dei cittadini" “Bene il piano del Ministro Speranza esposto oggi in audizione in commissione. Molto importante la riforma del sistema sanitario nazionale con al centro la medicina territoriale che è una mia battaglia di cui discuteremo anche in commissione sanità." Lo dice Annamaria Parente, senatrice di Italia Viva e Presidente della commissione permanente di Igiene e Sanità a Palazzo Madama a margine dell’audizione. "Ritengo che sia importante la prevenzione. Abbiamo bisogno della complicità dei cittadini italiani come stiamo chiedendo nel rispetto delle regole anche nelle precauzioni, nella lotta contro le dipendenze, droga, alcolismo, obesità perché la sanità deve essere per tutti ma è di tutti. Ogni cittadino deve parteciparvi. Avremo tante risorse dall’Unione Europea - conclude la Presidente Parente- e dobbiamo utilizzarle tutte e subito a partire dal Mes, per mettere in sicurezza la salute dei cittadini soprattutto nei territori che hanno meno sviluppato un sistema sanitario vicino ai cittadini" Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev