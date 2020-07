(Agenzia Vista) Roma, 29 luglio 2020 Scuola, Casellati: "A settembre deve riaprire senza se e senza ma" Il Presidente del Senato, Maria Elisabetta Alberti Casellati, incontra i giornalisti della Stampa Parlamentare a Palazzo della Minerva, nella Sala Capitolare, per la tradizionale cerimonia del Ventaglio: "Penso al mondo dell'impresa, a cui servono certamente aiuti economici, ma anche una legislazione che stimoli la creazione di posti di lavoro, che produca ricchezza, che stimoli i consumi e rimetta in moto la produttività. E questo significa niente burocrazia che soffoca gli investimenti e mortifica l'iniziativa di tanti cittadini. Genova è sicuramente il modello da cui trarre ispirazione per una politica di sviluppo basata sulla rapidità dei processi decisionali, sulla chiarezza delle regole e sulla reciproca fiducia e collaborazione tra Stato e impresa". Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev