(Agenzia Vista) Pisa, 02 febbraio 2021 Segre riceve (virtualmente) Laurea Honoris Causa in Scienze della Pace da Università Pisa In occasione della presentazione del volume di Marina Riccucci e Laura Ricotti "Il dovere della parola. La Shoah nelle testimonianze di Liliana Segre e di Goti Herskovitz Bauer" l'Università di Pisa conferisce la Laurea Honoris Causa in Scienze della Pace alla Senatrice a vita Liliana Segre. / Università di Pisa Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev