(Agenzia Vista) Milano, 02 giugno 2020 Tensione a Milano tra centri sociali e Polizia alla manifestazione del centro destra Si è svolta in piazza Duomo la manifestazione organizzata dal centro destra per protestare contro le politiche del Governo. Una dozzina di giovani manifestanti dei centri sociali voleva entrare nella piazza del Duomo per affiggere dei cartelli. La Polizia, in tenuta anti sommossa, ha schierato un cordone di sicurezza per evitare possibili scontri tra centri sociali e manifestanti di destra. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev