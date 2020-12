(Agenzia Vista) Terni, 22 dicembre 2020 Terni-Rieti, Simonini (Anas): "2020 anno record per manutenzione e investimenti in Umbria" "Il 2020 è stato un anno record per l'Umbria, stiamo lavorando in modo molto forte sul campo della manutenzione e degli investimenti e di tutto questo devo ringraziare il personale di Anas, che si sta impegnando moltissimo per dare un rilancio a questa azienda. Con loro voglio ringraziare gli studi di progettazione e le aziende che ci hanno consentito di portare a compimento questa tratta stradale, giunta a compimento dopo tanto tempo e tanti problemi, che abbiamo finalmente superato". E' quanto ha dichiarato l'amministratore delegato e direttore generale di Anas, Massimo Simonini, intervenendo alla cerimonia di inaugurazione del tratto conclusivo della strada statale Rieti-Terni. 02_38 Anas Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev