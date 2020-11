(Agenzia Vista) Torino, 24 novembre 2020 Tomas Rincon al fianco della regione Piemonte nella campagna per invitare all'uso della mascherina “Contro il Coronavirus scendi in campo al mio fianco. Indossa la mascherina. Questo avversario lo batteremo solo insieme”. Il messaggio del centrocampista del Torino Tomas Rincon per la campagna istituzionale della regione Piemonte volta a sensibilizzazione sull’importanza di indossare la mascherina per contenere la diffusione del contagio. 00_27 Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev