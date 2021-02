(Agenzia Vista) Roma, 17 febbraio 2021 Toninelli (M5S): “Nostra fiducia non sarà incondizionata, io nel 41% che votò no a Governo” “Chi le parla, Presidente, fa parte di quel 41% di iscritti al MoVimento 5 Stelle che ha votato contro un nostro appoggio al suo Governo, una votazione in cui ha vinto il sì e da portavoce onorerò quel voto, anche se la penso diversamente. Ma sia chiaro: la nostra non sarà una fiducia incondizionata, bensì una fiducia ponderata sulle azioni che questo Governo intraprenderà già a partire dei prossimi giorni”. Così il senatore Danilo Toninelli (M5S) intervenendo in aula al Senato. / Senato Tv Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev