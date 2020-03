(Agenzia Vista) Roma, 17 marzo 2020 Università La Sapienza deserta. Didattica sospesa e città universitaria chiusa In seguito ai decreti emanati dal Governo per l’emergenza coronavirus, ‘Università La Sapienza ha sospeso la didattica. In questi giorni si stanno ultimando le procedure per avviare le video lezioni e si sta pensando di poter far svolgere le sedute di laurea on line Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev