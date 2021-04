Vaccini, Zaia: “Pfizer non ne abbiamo. Un’altra frenata per over 80 e disabili”

(Agenzia Vista) Venezia, 6 aprile 2021 “Oggi come avete capito di Pfizer non ne abbiamo. Quindi anche qui un’ulteriore frenata per over 80, disabili e persone fragili” lo ha detto il governatore del Veneto Luca Zaia durante una diretta trasmessa sul suo profile Facebook. / Facebook Luca Zaia Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev