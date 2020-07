(Agenzia Vista) Bruxelles, 19 luglio 2020 Vertice Ue, Conte: "Dobbiamo fare di tutto per chiudere, rimandare non giova a nessuno" "Domani proseguiremo, dobbiamo fare di tutto per chiudere il consiglio europeo, rimandare questa partita non giova a nessuno". Lo ha detto il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, al termine della seconda giornata di lavori del Consiglio europeo a Bruxelles su Recovery Fund e Bilancio Ue. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev