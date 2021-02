Video appello di Raggi: serve una tassa sulle emissioni di Co2

Roma, 16 feb. (askanews) - "Roma Capitale sostiene e promuove la campagna stopglobalwarming per il 'carbon pricing' (ovvero mettere un prezzo sulla Co2, alias 'carbon tax', ndr) nell'Ue e per combattere l'inquinamento ambientale. Faccio per questo un appello a tutti i cittadini ad aderire a questa importante iniziativa che andrà avanti fino al 22 aprile 2021, giornata mondiale della Terra": così Virginia Raggi, sindaca di Roma, in un video appello postato su Youtube per conto di EUMANS, Il Movimento paneuropeo di iniziativa popolare fondato dal Tesoriere dell Associazione Luca Coscioni Marco Cappato, sull'iniziativa Stopglobalwarming.eu"Basta poco, ogni persona può diventare protagonista e soggetto attivo nel fondamentale per costruire e consegnare ai nostri figli, a più giovani e al nostro futuro un mondo migliore e più bello", ha aggiunto."Tra i provvedimenti legislativi che la Commissione europea ha inserito nel suo programma di lavoro 20/21 e che si appresta a proporre entro giugno, quello più atteso è proprio un provvedimento normativo dirompente di carattere fiscale di carbon pricing per accelerare e facilitare la decarbonizzazione del continente europeo fino al 2050", ha sottolineato Raggi, che intende, assieme ad altri 60 sindaci d'Italia e d'Europa, la Commissine europea a discutere la Carbon Tax.